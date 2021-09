Aina e Singo tra Qatar 2022 e Coppa d’Africa: il Toro può perderli per un mese

Inizia il girone di qualificazione ai mondiali di Qatar per Aina e Singo. E a gennaio c'è la Coppa d'Africa...

Dopo le prime due giornate di campionato, sono tornate in campo anche le Nazionali. Oggi, infatti, per le selezioni africane inizia ufficialmente il percorso di qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. La Nigeria di Ola Aina , impegnata nel Gruppo C con Capo Verde, Repubblica Centrafricana e Liberia, affronterà quest'ultima in casa alle 18.00. La Costa d’Avorio, invece, è nel Gruppo D con Camerun, Malawi e Mozambico, che affronterà alle 15.oo senza la presenza di Wilfried Singo, che non si è aggregato al gruppo in questa finestra.

COPPA D'AFRICA - Se la conquista di un posto a Qatar 2022 è sicuramente una priorità per Nigeria e Costa d'Avorio, l'impegno più vicino è quello della Coppa d'Africa, che rischia di impegnare gli esterni granata per diverse partite, creando non pochi grattacapi a Juric. Problema comune a diversi club di Serie A che, in caso di convocazione, vedranno i propri tesserati partire per il Camerun (nazione ospitante) dal 9 gennaio 2022 al 6 febbraio (data della finale). Perdere entrambi gli esterni titolari per un mese, soprattutto in un sistema che chiede loro una gran mole di lavoro, potrebbe essere un altro grande ostacolo che Juric dovrebbe affrontare, sebbene in rosa ci sia chi può giocare sulle fasce: Vojvoda a destra, Ansaldi e Rodriguez a sinistra.