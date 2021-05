Italia, i convocati per la sfida con San Marino: presenti 2 giocatori del Torino

Il CT Roberto Mancini ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida amichevole che si giocherà al termine del campionato

Il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha diramato l'elenco dei convocati per la partita amichevole che si svolgerà venerdì 28 maggio a Cagliari contro la Nazionale di San Marino. Sono stati inseriti in questo elenco ben 33 giocatori per questa sfida amichevole e tra questi sono presenti due giocatori del Torino. Si tratta del capitano granata Andrea Belotti e del portiere Salvatore Sirigu. Resta fuori il centrocampista del Torino Rolando Mandragora che vede sfumare le sue possibilità di andare all'Europeo. Nella lista definitiva per l'Europeo di quest'estate potranno essere convocati solo 26 giocatori quindi 7 di questi elementi non faranno parte della rosa azzurra definitiva.