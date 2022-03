Kosovo-Burkina Faso 5-0: Vojvoda segna il secondo gol in carriera con la Nazionale

Nel tardo pomeriggio di oggi l'esterno granata è sceso in campo con la propria Nazionale in amichevole con la selezione africana

Mergim Vojvoda nel tardo pomeriggio di oggi - giovedì 24 marzo - ha segnato il suo secondo gol in carriera con la maglia del Kosovo. Alle 18.00 l'esterno del Torino - schierato dal primo minuto dal CT Alain Giresse - è sceso in campo con il suo Kosovo in amichevole con il Burkina Faso. Nella difesa a 4 disegnata dal CT kosovaro, Vojvoda ha giocato nel ruolo di terzino sinistro al fianco di Aliti: proprio il difensore centrale è stato l'autore del gol che ha sbloccato il match al 3'. La rete del raddoppio è stata siglata da Selmani al minuto 23, prima del terzo gol firmato dal granata Mergim Vojvoda al 53'. Al 68' è arrivata la rete del 4-0: il poker kosovaro è arrivato con Rashica, poco prima che il CT sostituisse Vojvoda per far entrare Dellova. A chiudere i conti è stato il gol di Domgjoni che ha portato il risultato sul definitivo 5-0 a favore del Kosovo. Vojvoda e compagni torneranno in campo martedì 29 marzo, giorno in cui sfideranno la Svizzera dell'altro granata Ricardo Rodriguez.