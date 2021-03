Kosovo-Lituania 4-0: Vojvoda schierato difensore centrale. Gioca anche Ujkani

Nazionali / Entrambi i giocatori granata sono scesi in campo dal 1' nell'amichevole di ieri sera allo stadio Fadil Vokrri di Pristina

Vince e convince il Kosovo nella prima amichevole del 2021 andata in scena ieri sera allo stadio Fadil Vokrri di Pristina contro la Lituania: 4-0 è stato il risultato finale a favore dei ragazzi del CT Bernard Challendes. Il tecnico della Nazionale kosovara per questa partita ha deciso di schierare dal primo minuto entrambi i giocatori granata a sua disposizione: Mergim Vojvoda e Samir Ujkani. Il primo - reduce dalla gara di campionato con il Toro giocata dal 1' a Genova contro la Sampdoria - nella serata di mercoledì è stato impiegato da Challendes nel ruolo inedito di centrale difensivo del 4-2-3-1. Bene in fase di impostazione, anche se ogni tanto tiene troppo la palla: un errore - non sfruttato dall'attaccante della Lituania - stava per costare caro al Kosovo. Bene anche Ujkani che si è stato trovare pronto negli unici due tiri nello specchio della Lituania nel corso dei novanta minuti.