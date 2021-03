Lituania-Italia, le formazioni ufficiali: panchina per Sirigu e Belotti

Nazionali / Donnarumma ha vinto il ballottaggio con il portiere granata

Sono state diramate le formazioni ufficiali che scenderanno in campo per la sfida Lituania-Italia. Una gara valida per la terza giornata del girone di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Il CT Roberto Mancini ancora una volta ha preferito Donnarumma a Salvatore Sirigu che si accomoderà in panchina insieme al Gallo Belotti. Dopo l'ultima gara giocata da titolare, il tecnico azzurro ha deciso di schierare Ciro Immobile dal 1'.