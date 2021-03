LIVE! Bulgaria-Italia 0-2: reti di Belotti e Locatelli

Diretta TN / Benvenuti alla diretta testuale della partita degli azzurri valevole per la qualificazione ai Mondiali 2022

Benvenuti lettrici e lettori alla diretta testuale di Bulgaria-Italia, seconda partita per gli azzurri nel girone di qualificazione in vista dei Mondiali 2022 in Qatar. La scorsa partita la squadra di Mancini è riuscita a vincere 2-0 contro l'Irlanda del Nord. Andrea Belotti parte dal primo minuto, vedremo se l'attacante del Torino riuscirà a trovare il gol con la maglia della nazionale.