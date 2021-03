Nazionali, Kosovo-Svezia 0-3: Ujkani beffato da Ibra, Vojvoda soffre da centrale

Nazionali / Il Kosovo perde la prima partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. Ujkani e Vojvoda in campo dal 1’

Ancora protagonisti Mergim Vojvoda e Samir Ujkani con la Nazionale del Kosovo, in una partita non priva di sbavature. Finisce 0-3 la partita tra Kosovo e Svezia, prima gara - per la nazionale kosovara - valida per le qualificazioni a Qatar 2022. La prima rete è stata realizzata da Augustinsson al 12’, segue il raddoppio svedese al 35’ firmato Isak e Larsson chiude la partita al 70’ dal dischetto. Il CT Challandes ha schierato Samir Ujkani e Mergim Vojvoda dal 1’ di gioco in un 4-2-3-1. Il giocatore granata classe 95’ è stato impiegato come difensore centrale, ruolo che aveva già occupato nell’amichevole contro la Lituania. I due sono rimasti in campo per novanta minuti in una gara di sofferenza. Come era prevedibile, sono state maggiori le occasioni create dalla Svezia: 21 i tiri totali e 10 quelli in porta. Al contrario sono stati solo 7 quelli realizzati dal Kosovo e 0 quelli nello specchio della porta.