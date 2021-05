Nazionali, Svizzera-Stati Uniti: probabile maglia da titolare per Rodriguez

Questa sera alle ore 20 allo stadio Kybunpark di San Gallo la nazionale svizzera di Rodriguez affronterà gli USA in amichevole

Questa sera alle ore 20 la Nazionale svizzera scenderà in campo contro la rappresentativa degli Stati Uniti in una partita amichevole. Dovrebbe giocare dal primo minuto il terzino del Torino Ricardo Rodriguez, punto fermo della nazionale elvetica da diversi anni. Questa sfida amichevole verrà disputata allo stadio Kybunpark di San Gallo in Svizzera e servirà alle due squadre per prepararsi ai prossimi impegni ufficiali.