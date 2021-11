Paraguay-Cile 0-1, brutta sconfitta per Sanabria: resta in campo 64′ e non incide

Il giocatore granata disputa un'ora di gioco, non riuscendo a lasciare il segno

Gualtiero Lasala

Gli impegni delle Nazionali incombono e i giocatori del Torino stanno cominciando a scendere in campo con le rispettive Selezioni per le qualificazioni del Mondiale in Qatar del 2022. Anche Tonny Sanabria ha già giocato, proprio questa notte, con il suo Paraguay, perdendo il confronto con il Cile di Sanchez per 0-1, a causa dell'autorete di Silva. Una sconfitta che pesa, soprattutto in classifica: il Paraguay è così più lontano dalle prime quattro posizioni.

PRESTAZIONE - Sanabria è stato scelto tra i titolari per la sfida contro il Cile, ma non è riuscito a lasciare il segno. Una prestazione sottotono per l'attaccante del Torino, che non ha avuto - a dire la verità - neppure molte occasioni per poter incidere davvero. La prestazione degli avversari è stata molto buona e Sanabria è rimasto ingabbiato. Il granata ha disputato 64 minuti, prima di essere sostituito da Carlos Gonzalez.

IMPEGNO - Anche il Paraguay di Sanabria avrà la possibilità di tornare in carreggiata. Mercoledì 17 novembre ci sarà la partita contro la Colombia, che verrà disputata ancora una volta a mezzanotte. La Selezione del giocatore granata cercherà i tre punti per provare a raddrizzare la classifica, che al momento li vede in stallo a 12 punti al terzultimo posto.