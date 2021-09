Qatar 2022, Nigeria-Liberia 2-0: per Aina una vittoria e 90′ da titolare

Vittoria con doppietta di Iheanacho per la formazione nigeriana: Aina gioca tutta la partita e offre una buona prestazione

Vittoria senza affanni per le Super Eagles di Ola Aina, che nel pomeriggio hanno sconfitto per 2-0 la Liberia nella prima gara del girone di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. L'esterno del Torino ha iniziato la gara da titolare ed è rimasto in campo per tutti i 90 minuti da terzino destro offrendo una buona prestazione. I gol della vittoria sono stati entrambi di Kelechi Iheanacho, attaccante ex Manchester City in forza al Leicester. A secco invece Osimhen del Napoli, che nel primo tempo ha sciupato un'occasione clamorosa a porta sguarnita.