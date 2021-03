Rodriguez, al Torino tanta panchina: ora la Svizzera per ritrovarsi

Nazionali / Il terzino svizzero dovrebbe partire titolare nella prima partita del girone C valida per le qualificazioni a Qatar 2022

STAGIONE SOTTO LE ASPETTATIVE - Fin qui non è stata certo un'annata indimenticabile quella di Rodriguez al Torino. Il giocatore rossocrociato, arrivato su richiesta di Marco Giampaolo che lo allenò al Milan, ha perso il posto da titolare, sfavorito prima dal cambio modulo (dal 4-3-1-2 al 3-5-2: non ha le caratteristiche per fare l'esterno a tutta fascia) e poi dal cambio di allenatore. Sono 16 le sue presenze stagionali, 14 in Serie A e 2 in Coppa Italia, per un totale di 1.245' giocati, ma ha giocato solo una delle ultime otto partite, quella di Crotone, quando giocò favorito dalle assenze per Covid di Nkoulou e Bremer. Fu una prestazione, come era già successo diverse volte, al di sotto delle aspettative. La Nazionale può essere l'occasione di ritrovare entusiasmo e dimostrare a Mister Nicola che può fare affidamento su di lui.