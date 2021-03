Serbia-Irlanda 3-2: Lukic gioca titolare e ingrana nel secondo tempo

Nazionali / La Selezione serba si pende un'importante vittoria nella Qualificazione per il Mondiale

La Serbia di Sasa Lukic vince il confronto contro l'Irlanda per 3-2: nel secondo tempo della gara, la selezione di Stojkovic si è presa un successo importante nella partita di esordio nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali del 2022. Tre punti arrivati dalla panchina, grazie all'inserimento di Mitrovic nella seconda frazione di gara, nella quale l'attaccante ha segnato una doppietta cruciale. Inutile la rete di Collins al minuto numero 86 che ha virtualmente riaperto la partita. Una buona prestazione da parte del mediano del Torino Lukic, che ha ingranato soprattutto nella seconda frazione.

PRESTAZIONE - Il mediano granata è partito titolare a sorpresa, considerato che nel pre-partita non era tra i favoriti per una maglia dal primo minuto. In ogni caso il suo impatto è stato positivo, anche se un po' contratto nel corso del primo tempo. Nella ripresa, un po' come tutti i suoi compagni, si è ripreso e ha dato una scossa alla sua partita, provando anche ad andare al tiro (con scarso successo). Una gara ordinata quella di Lukic, che è stato nel vivo in particolare nella fase offensiva, mettendo minuti nelle gambe e in particolare riprendendo fiducia dopo le ultime partite un po' sotto tono con la maglia del Torino. La prossima gara della Serbia sarà molto complessa contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, nella quale Lukic cercherà di essere a maggior ragione protagonista, sentendo aria di derby della Mole (che si disputerà dopo la pausa Nazionali).