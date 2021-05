D’Aversa presenta Torino-Parma: “Dobbiamo onorare il campionato”

Le parole del tecnico dei crociati alla vigilia della sfida con i granata

Il rischio della matematica certezza della retrocessione è dietro l'angolo per il Parma, che lunedì si giocherà uno degli ultimi gettoni per mantenere vive le speranze di permanenza in Serie A. In conferenza stampa Roberto D'Aversa, tecnico dei ducali, ha presentato la sfida contro i ducali: "Sicuramente domani ci rispetteremo con Nicola, e il rispetto sarà nel cercare di onorare la partita e vincere. Entrambi cercheremo di farlo, loro stanno lottando per un obiettivo per cui dobbiamo essere consapevoli che loro penseranno di trovare una squadra senza obiettivo ma noi non possiamo assolutamente permettercelo. Dobbiamo dare segnali importanti a noi stessi e non solo, penso che sia il massimo rispetto che possiamo dare al Torino e al campionato".