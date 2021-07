Serie B, il consiglio della Figc vieta l’iscrizione al Chievo

A causa di problemi con l'Agenzia delle Entrate la società veneta non potrà partecipare al prossimo campionato di B

Il Chievo non parteciperà al prossimo campionato di Serie B. Questo è quanto ha affermato il consiglio della Figc che si è pronunciato in questi termini dopo che il club veneto non è riuscito a sistemare la propria posizione con l'Agenia delle Entrate. A quanto risulta il Chievo avrebbe in atto una rateizzazione di un debito per il quale non sono state pagate alcune rate e dopo aver rimediato nei giorni scorsi con questi pagamenti pensava di aver risolto la questione. Il Fisco però ritiene questo accordo ormai deceduto e per questa ragione il Chievo al momento non può procedere con l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Il club gialloblu nei prossimi giorni cercherà di far valere le sue ragioni al Collegio di Garanzia del Coni per provare a rimediare questa complicata situazione.