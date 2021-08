Calciomercato Torino: per la Primavera vicino Pagani, svincolato dal Novara

Il terzino classe 2003 ha vinto il campionato Berretti due anni fa e conta già 10 presenze in Serie C. In passato il Milan è stata la squadra più vicina al giocatore

Redazione Toro News

Forte interesse del Torino per Vittorio Pagani. Il terzino destro classe 2003 potrebbe unirsi alla Primavera granata dopo essersi svincolato dal Novara. Sul ragazzo l'attenzione è alta, perché pur essendo ancora giovanissimo conta già 10 presenze in Serie C la passata stagione.

CONCORRENZA - La concorrenza è sempre stata tanta per ingaggiare uno dei giovani più promettenti del Novara. La favorita sembrava di gran lunga il Milan, vicinissima in passato a portare il giovane terzino in Lombardia. Ma non sono mancate richieste anche dall'estero, come quella del Genk, o di altri club di Serie A, come il Verona e il Genoa. Il Torino però, approfittando dello svincolo del giocatore, è riuscito ad inserirsi nelle trattative nel tentativo concreto di portare Pagani sotto la Mole.

ESPERIENZA - La Primavera del Toro è al momento un gruppo in costruzione, totalmente rivoluzionato da Coppitelli. Il tecnico sta lavorando molto sulla preparazione 2003, sui giovani 2004 e 2005 inseriti in squadra e allo stesso tempo sta valutando i tanti ragazzi in prova. L'arrivo di Pagani darebbe a Coppitelli la possibilità di affidarsi a un 2003 con una dose importante di esperienza alle spalle per la sua età. Pagani infatti, oltre alle 10 presenze impreziosite da un gol in Serie C, ha anche vinto il campionato Berretti due stagioni fa.