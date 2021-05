Campionato Primavera da 16 squadre a 18: il Torino verso la salvezza!

Se venisse approvata la riforma, il Torino potrebbe essere salvato d’ufficio

Roberto Ugliono

Torino Primavera salvo d’ufficio? L’ipotesi c’è ed è assolutamente concreta. Il campionato Primavera, infatti, è pronto all’ennesima rivoluzione. Da settimane le società erano al lavoro per far approvare la richiesta di far passare il campionato Primavera 1 da 16 a 18 squadre e oggi la Lega Serie A ha avvallato il progetto: ora la palla passa al Consiglio Federale.

IL PROGETTO - La voce è vecchia e circolava da stagioni, ma era più una ipotesi che una possibilità concreta. Quest’anno però il Genoa si è fatto avanti concretamente e ha trovato l’ok di tutte le società del Primavera 1, che hanno presentato un documento firmato dalle 16 partecipanti. Una rivoluzione pensata per aumentare il livello di competitività non solo del campionato stesso, ma anche dei settori giovanili in generale. Dopo aver aperto alle squadre di C di partecipare al campionato di categoria, formando il Primavera 3 e (in futuro) il 4, ora è il turno dell’ampliamento di quanto già c’è.

IL TORO - Se il Consiglio Federale dovesse approvare la richiesta di passare a 18 squadre allora potrebbero esserci novità molto importanti anche per il Torino. L’idea, infatti, è quella di ridurre a una il numero delle retrocessioni dell’attuale campionato lasciando a 3 il numero delle promozioni dal Primavera 2. Basta una occhiata alla classifica per capire che in tal caso sarebbe l’Ascoli ultimissimo in classifica a retrocedere. Col Torino, penultimo, che troverebbe così la salvezza a tavolino. Ancora presto per stappare lo champagne in casa Toro, si aspetta il verdetto del Consiglio Federale. Ma il Consiglio di Lega Serie A ha approvato e dunque la possibilità è più che concreta.