Giovanili, al via il Maggioni-Righi: il percorso del Torino Under 17

Prende il via il prestigioso torneo organizzato dal Borgaro: in campo i torelli di Marco Veronese

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna il Maggioni Righi. Il prestigioso torneo internazionale organizzato dal Borgaro, giunto alla sua 41esima edizione, vedrà protagonista la categoria Under 17 dal 15 aprile al 18 aprile. Quest'anno le formazioni in gara saranno tutte italiane, otto in totale: Borgaro, Pro Vercelli, Lascaris tra le non professioniste; a loro si aggiungono Juventus, Sassuolo, Atalanta, Genoa e Torino. Per i torelli sarà come sempre una vetrina importante, con confronti di livello. Il club granata, insieme alla Juventus, detiene il maggior numero di vittorie nel torneo (5).