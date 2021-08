Giovanili Torino, Ciammaglichella e Serra convocati in Nazionale Under 17

I due giocatori granata classe 2005 convocati per la doppia amichevole contro la Svizzera

Redazione Toro News

Aaron Ciammaglichella e Nicolò Serra tornano in Nazionale. I due giocatori granata, entrambi classe 2005, sono tra i profili più in vista delle giovanili e da due anni rientrano nell'orbita azzurra. Serra, difensore centrale, ha disputato la scorsa stagione con l'Under 17 da sottoleva; anche Ciammaglichella aveva iniziato il campionato con i 2004 per poi arrivare addirittura all'esordio in Primavera.

Entrambi al momento si trovano in ritiro proprio con la Primavera, ma lasceranno Biella per rispondere alla chiamata del Tecnico Federale della Nazionale Under 17, Bernardo Corradi. In programma ci sono due amichevoli contro la Svizzera: la prima si giocherà mercoledì 11 agosto a Lecco, la seconda a Losone il 13. Ciammaglichella e Serra lasceranno dunque il ritiro il 7 agosto, vi torneranno una volta terminati gli impegni con la Nazionale, il 14 agosto.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Il Tecnico Federale della Nazionale Under 17, Bernardo Corradi, ha convocato i calciatori granata Aaron Ciammaglichella e Nicolò Serra per la doppia amichevole contro la Svizzera in programma a Lecco il giorno 11 agosto e a Losone il giorno 13 agosto.