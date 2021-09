Giovanili Torino, Under 17 in semifinale al “Nereo Rocco”: Njie protagonista

I granata passano la fase eliminatoria del torneo toscano e si preparano in vista dell'esordio in campionato contro la Fiorentina

L'Under 17 del Torino ha raggiunto la semifinale del trofeo "Nereo Rocco", organizzato dalla Settignanese in provincia di Firenze. La competizione si è aperta il 31 agosto con la fase a eliminazione. Le 16 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi, da cui sono scaturite le quattro semifinaliste.

CAMMINO - I granata di Attila Malfatti, inseriti nel girone B, hanno aperto il torneo con la partita con il Pordenone. I 2005 granata hanno subito raccolto una vittoria, con il risultato di 1-0, grazie allo spunto di Njie, nuovo acquisto arrivato dalla Svezia. Alla seconda uscita, l'Under 17 ha portato a casa la seconda vittoria, ancora più larga nel risultato. Ad andare a segno nel 3-1 complessivo sono stati Prete, ancora Njie e il neo arrivo dal Pordenone Maset. Abbandona invece la competizione Montanari, costretto a rientrare a Torino per un infortunio. Con 6 punti raccolti, ai granata è bastato uno 0-0 contro la Pistoiese, seconda a 4 punti, nell'ultimo match per guadagnarsi l'accesso in semifinale.