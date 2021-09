Giovanili Torino, via al campionato Under 17: c’è la sfida alla Fiorentina

I 2005 granata sono la prima annata delle giovanili a esordire in campionato, primo match in trasferta contro la Fiorentina

CAMPIONATO - Nella scorsa stagione i 2005, allora Under 16, hanno disputato unicamente due partite valevoli per il campionato di categoria, interrotto poi a causa Covid. Il gruppo di Roberto Fogli aveva iniziato con il piede giusto vincendo contro lo Spezia per 2-0 in casa, per poi cadere in trasferta la settimana successiva sotto i colpi della Sampdoria. Il gruppo si presenta oggi rinforzato da alcuni elementi come la punta svedese Eybi Nije, appena arrivato dal Malmoe.