Italia Under 17, bene Ciammaglichella e Serra nelle qualificazioni europee

Il centrocampista granata è tornato infortunato dall'esperienza in azzurro, durante la quale ha anche segnato un gol

C'è stato un po' di Torino nell'Italia Under 17 che nella finestra per la qualificazione agli europei ha battuto Albania, Irlanda del Nord e Scozia. Aaron Ciammaglichella e Niccolò Serra hanno giocato una partita da titolare a testa. Il centrocampista ha anche segnato la rete del 2-0 contro l'Albania (dopo la prima conclusione, ha ribadito in rete sulla respinta del portiere), mentre nelle altre gare è rimasto a guardare i compagni per infortunio. Ciammaglichella dovrebbe tornare a disposizione di Asta per la prossima settimana, difficile che possa recuperare già per questo weekend.