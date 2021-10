Nazionale Under-17, vittoria in Irlanda del Nord: 90 minuti per il granata Serra

Qualificazione europea a un passo per l'Under 17 azzurra. In panchina l'altro granata Ciammaglichella

Vittoria e il passaggio alla seconda fase delle qualificazioni europee ad un passo. All’ Invern Park di Lame, nei pressi di Belfast, la Nazionale Under 17 ha superato l’Irlanda del Nord 0 a 2. 90' minuti per il baby laterale difensivo granata Serra , mentre ha riposato e ha seduto in panchina Ciammaglichella che aveva fatto gol e assist nella prima partita contro l'Albania, vinta 5 a 0. Il granata è stato sostituito dallo spallino Parravicini.

CRONACA - Dopo una prima fase di studio, l’Italia si fa avanti e si rende due volte protagonista: al 22’con Valentin Carboni (Inter) e, al 39’, con il suo capitano, Luca Lipani (Genoa) ma i loro tiri colgono i legni della porta nord irlandese. Si va al riposo a reti bianche e con l’amaro in bocca che, all’inizio della ripresa, si trasforma subito in dolce: è sempre Carboni che dopo appena 3’(48’), imboccato dal suo compagno di club Di Maggio (Inter), realizza il vantaggio azzurro. Il resto della partita, non ha molto da dire: Corradi dà respiro alla manovra sostituendo tre giocatori (entrano Vacca per Bolzan al 62’, Onofrietti e Marconi al posto di Parravicini e Carboni all’80’), i suoi ragazzi controllano gli assalti dell’Irlanda del Nord, ma colpiscono quando devono. Sono proprio gli Azzurrini subentrati a creare il raddoppio nei tempi di recupero (93’): Onofrietti mette dentro l’area Vacca che tira; la respinta del portiere viene messa in rete dal tap in di Giacomo Marconi.