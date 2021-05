Primavera 1, la classifica: i granata vincono e agganciano momentaneamente la Lazio

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo Torino-Inter, partita valida la ventiduesima giornata

Il Torino di Federico Coppitelli vince 3-1 contro l'Inter. I granata trovano la seconda vittoria consecutiva e ottengono tre punti importantissimi per quanto riguarda la classifica. La squadra allenata da Coppitelli ferma la capolista e sale a quota 19, agganciando nuovamente la Lazio al terzultimo posto. I blucerchiati, però, hanno una partita in meno dei granata, gara che recupereranno mercoledì contro il Bologna. Quest'oggi si sono disputate altre tre partite del campionato Primavera 1 TIM: Atalanta, Milan e Sampdoria vincono rispettivamente contro Cagliari, Lazio e Ascoli. I rossoneri conquistano tre punti contro i biancocelesti e salgono momentaneamente al settimo posto della classifica. Al contrario, la Lazio rimane ferma al terzultimo posto con 16 punti. Tre punti anche per la Sampdoria che con la sconfitta dell'Inter, va momentaneamente al primo posto. Nel pomeriggio in campo Roma-Spal e Bologna-Empoli, mentre domani sarà il turno di Fiorentina-Genoa e Sassuolo-Juventus.