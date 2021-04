Primavera 1, la classifica: il Torino perde ancora e rimane penultimo

Il tabellone aggiornato dopo la gara giocata dal Torino di Coppitelli contro i rossoneri di Giunti

Il Torino di Federico Coppitelli perde 3-1 contro il Milan. Un'altra sconfitta pesante per quanto riguarda la situazione classifica dei granata, che rimangono fermi in penultima posizione con 13 punti e con ancora una partita da recuperare: quella del girone d'andata contro l'Empoli. Al contrario, il Milan sale momentaneamente in settima posizione. Oggi sono andate in scena anche Juventus-Ascoli e Atalanta-Roma. I bianconeri vincono 5-0 contro l'ultima in classifica e rimangono fermi al quarto posto accorciando le distanze dall'Inter. Pareggia invece la Dea in casa contro i giallorossi: i nerazzurri scavalcano momentaneamente la Fiorentina, mentre la Roma va a -1 dalla Sampdoria, prima in classifica.