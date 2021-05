Primavera 1, la classifica: perde il Toro ma anche la Lazio, tutto invariato

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo Cagliari-Torino, partita valida la 24^ giornata

Il Torino di Federico Coppitelli perde 1-0 nella trasferta contro il Cagliari di Alessandro Agostini, partita valida per la 24^ giornata di campionato. I granata intascano un'altra sconfitta e rimangono fermi a quota 19, a pari punti con la Lazio al terzultimo posto, che vale un piazzamento per i playout. I biancocelesti hanno giocato in contemporanea con la formazione granata e anche loro hanno portato a casa zero punti nella trasferta contro l'Empoli: i toscani vincono seccamente per 3-0. Ancora una volta il Torino spreca l'occasione di poter scavalcare la Lazio in classifica. Un punto a testa, invece, per Sampdoria e Atalanta. I blucerchiati scendono così in seconda posizione, lasciando il primo posto all'Inter grazie ai tre punti conquistati quest'oggi contro la Roma. Ieri pomeriggio hanno avuto luogo due anticipi della 24^ giornata del campionato Primavera 1 che hanno visto Sassuolo e Spal vincere rispettivamente contro Ascoli e Fiorentina. Questa mattina, oltre alle gare elencate precedentemente, si è disputata anche Juventus-Genoa, partita che ha visto imporsi la squadra bianconera su quella ospite. Infine, alle ore 17:00 si chiuderà la 24^ giornata con Milan-Bologna per dar spazio alle squadre di preparare per tempo il turno infrasettimanale che vedrà in particolar modo il Torino di Federico Coppitelli impegnato con il Genoa, mentre la Lazio giocherà con la Spal.