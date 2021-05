Primavera 1, la classifica: la Lazio vince e rimane a +3 dal Torino

Nel posticipo della ventunesima giornata la Lazio batte con un roboante 5-0 la Fiorentina, che aveva appena battuto proprio i biancocelesti in finale di Coppa Italia. La squadra della Capitale si riporta così a +3 sul Torino e lancia un chiaro...

Nel posticipo della ventunesima giornata la Lazio batte con un roboante 5-0 la Fiorentina, che aveva appena battuto proprio i biancocelesti in finale di Coppa Italia. La squadra della Capitale si riporta così a +3 sul Torino e lancia un chiaro segnale ai granata, che rimangono al penultimo posto. La Lazio, inoltre, ha una partita in meno rispetto ai granata. Unica buona notizia per il Torino è che con la vittoria dei biancocelesti accorciano sulla Fiorentina (comunque molto distante essendo a +8) e anche sul Bologna (+6 ma con una gara in meno). Il discorso salvezza per il Torino rimane molto complicato.