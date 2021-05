Primavera, Ascoli-Torino 0-1: Vianni rianima i granata

I granata dominano in lungo e in largo contro i marchigiani, ma faticano a trovare la giocata decisiva, che arriva nel finale

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino ritrova la vittoria dopo più di due mesi battendo 1-0 fuori casa l'Ascoli ultimo in classifica con il gol di Vianni. Una partita dominata per larghi tratti dai granata, che però hanno trovato molte difficoltà a creare vere e proprie occasioni da gol. Nel finale poi è bastato un contropiede per sbloccare la partita e portare a casa 3 punti di vitale importanza: i granata provano a tornare in corsa per la salvezza e agganciano al terzultimo posto la Lazio (che però ha due partite in meno).

Coppitelli ritrova Karamoko dal primo minuto e lo schiera in attacco al fianco di Cancello in un ruolo inedito per l'ex Chievo Verona. Per il resto conferma quella che nelle ultime partite è stata la formazione tipo. Tra i pali torna Sava e davanti a lui il quartetto è il solito: Todisco a destra, Greco a sinistra e in mezzo la coppia Spina-Celesia. A centrocampo Kryeziu e Savini formano la catena centrale, mentre sugli esterni ecco Lovaglio e La Marca.

Dopo i primi minuti molto equilibrati, il Torino prende in mano il pallino del gioco dal 15', ma fatica a trovare le giuste linee di passaggio per arrivare alla conclusione. Il pressing alto dei granata mette in difficoltà l'Ascoli, che crea poco e di fatto non calcia mai in porta nei primi 30 minuti. I ragazzi di Coppitelli, però, non riescono a creare vere e proprie occasioni e spesso si affidano a conclusioni dalla distanza di Karamoko. La migliore opportunità capita alla mezzora, quando Cancello riceve a due passi da Bolletta dopo un rimpallo, ma aggancia male la sfera e non riesce ad andare al tiro. Nei minuti finali i granata non creano, ma non subiscono. Ne esce una partita bloccata con il Torino più propositivo, ma troppo impreciso.

La prima conclusione degna di nota del Torino arriva a inizio ripresa. Al 54' Cancello riceve in area, si gira e calcia, ma trova la risposta pronta di Bolletta, che manda in corner. Dall'angolo è Karamoko pericolosissimo, ma il colpo di testa non inquadra lo specchio per un soffio. La partita nonostante la fiammata del Torino rimane bloccata. Al 64' allora Coppitelli ricorre alla panchina inserendo Favale e Vianni per Lovaglio e Cancello. La gara non cambia, anzi, con il passare dei minuti è l'Ascoli a prendere in mano le redini del gioco grazie anche al neo entrato ed ex Milan Cudjoe. L'esterno crea qualche grattacapo alla difesa grazie alla sua rapidità. Ma è un fuoco di paglia. Ben presto la squadra di Coppitelli torna a occupare stabilmente la metà campo marchigiana. Coppitelli intanto cambia anche le carta in tavola poco dopo il 70' togliendo Karamoko e La Marca e inserendo Horvath e Continella. All'82' il Torino trova il vantaggio. L'Ascoli si sbilancia per provare a usufruire al meglio un calcio di punizione in attacco, ma la difesa granata respinge e il Torino riparte in contropiede. Vianni riceve tutto solo nella metà campo marchigiana, salta Bolletta e deposita a porta vuota. Una rete che sa di liberazione per i granata, che esplodono di gioia. Tutti ad abbracciare Vianni compresi i giocatori in panchina. Nel finale la squadra di Coppitelli difende il risultato e non soffre più di tanto nonostante gli ultimi tentativi dell'Ascoli. Coppitelli sprona i suoi e nel campo riecheggia un: "Teniamo duro, ce la meritiamo questa vittoria". I suoi ragazzi si uniscono e strappano una vittoria che era d'obbligo per continuare a sperare nella salvezza, quando mancano nove giornate ai titoli di coda.

IL TABELLINO DI ASCOLI-TORINO PRIMAVERA

ASCOLI-TORINO 0-1

Marcatori: 82' Vianni (T)

Ascoli (4-3-3): Bolletta, Lisi, D'Ainzara, Ceccarelli, Pulsoni, Alagna, Franzolini (60' Colistra), Markovic (84' Riccardi), Olivieri, D'Agostino (84' Palazzino), Intinacelli (60' Cudjoe). Allenatore: Seccardini. A disposizione: Raffaelli, Gurini, Suliani, Rosolino, Mangini, Re, Maresca, Marucci.

Torino (4-4-2): Sava; Todisco (75' Foschi, Spina, Celesia, Greco; Lovaglio (64' Favale), Kryeziu, Savini, La Marca (72' Continella); Karamoko (72' Horvath), Cancello (64' Vianni). Allenatore: Coppitelli. A disposizione: Girelli, Aceto, Nagy, Portanova, Foschi, La Rotonda, Tesio, Continella, Horvath, Vianni, Fiorenza, Favale.

Ammoniti: 35' Lovaglio (T), 65' Ceccarelli (A), 69' Coppitelli (T), 80' Foschi (T), 88' Horvath (T)