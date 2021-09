Primavera, cambio sede per la Coppa: sempre a Biella, ma in corso 53° Fanteria

La partita di mercoledì 22 settembre con la Virtus Entella sarà il primo match su questo nuovo campo con erba sintetica

La partita di Coppa Italia Primavera di mercoledì 22 settembre (calcio d'inizio ore 15) tra Torino e Virtus Entella verrà disputata sempre a Biella, ma non più al Lamarmora-Pozzo, bensì sul sintetico del campo di corso 53° Fanteria, situato nelle vicinanze. Si tratta di un campo in sintetico che è stato utilizzato per gli allenamenti del settore giovanile della società La Biellese. Continua dunque la ricerca di un campo definitivo per le gare casalinghe dei ragazzi di Coppitelli: al momento una vera e propria soluzione non è ancora stata trovata.