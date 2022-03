Primavera, Coppitelli post Sampdoria-Torino 0-0: “Stiamo continuando a crescere”

Le parole del tecnico granata al termine della sfida con i blucerchiati

Al termine della sfida con la Sampdoria, finita 0-0 (QUI PER LEGGERE LA CRONACA), Federico Coppitelli ha commentato la prestazione della Primavera granata. Queste le parole del tecnico del Torino: "Stiamo continuando il nostro percorso di crescita con la piena integrazione dei nuovi arrivi. Oggi abbiamo provato a schierarci con una difesa a tre: un modulo che ci potrà tornare utile nel corso del campionato e che oggi ci ha aiutato in fase di copertura contro una squadra dalla grande propensione offensiva. Loro ci hanno costretto a qualche lettura tattica a cui non siamo ancora abituati e in questo possiamo migliorare nei prossimi incontri. La gara è stata equilibrata e i ragazzi si sono sacrificati cercando di stare in partita con un atteggiamento serio e professionale".