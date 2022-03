Primavera, Sampdoria-Torino 0-0: tanto spettacolo, nessun gol

Granata salvati più volte da Milan, ma sfortunati in diverse occasioni

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino pareggia al Tre Campanili di Bogliasco contro la Sampdoria. Un'ottima partita da parte dei ragazzi di Coppitelli, che non riescono a strappare i tre punti nonostante abbiano creato diverse occasioni. Granata salvati anche da un super Milan che a più riprese sfodera interventi di altissimo livello. Si tratta del quarto risultato utile consecutivo per il Torino e la terza partita di fila senza subire gol.

LE SCELTE - Coppitelli sceglie il 3-5-2 per sfidare la Samp. Una scelta fatta per contenere i blucerchiati. Per farlo l'allenatore granata punta su Wade e Ciammaglichella come esterni e punta su un Angori versione mezzala. In avanti spazio alla coppia Stenio-Akhalaia.

PRIMO TEMPO - Il primo tempo inizia subito forte. La Sampdoria attacca tanto soprattutto sulla destra dove c'è uno scatenato Malagrida. L'11 blucerchiato crea diversi problemi a Wade. Sui cross dell'esterno però non nascono particolari occasioni, perché la Samp cerca sempre giocate molto complesse per poi andare al tiro (tra cui improbabili rovesciate). Il Torino all'inizio patisce e cerca di prendere le misure e nella seconda parte del primo tempo ingrana. Al 23' è Garbett a provarci in sforbiciata, ma colpisce male. Due minuti dopo Angori calcia da fuori area e Saio si distende bene bloccando. Al 28' arriva il vantaggio del Toro con Dellavalle, ma il direttore di gara fischia un fallo di Reali in area (dubbio). Nel finale torna a farsi pericolosa la Samp. Al 33' è provvidenziale Milan, che sventa una conclusione ravvicinata di Paoletti. Al 41' altra decisione dubbia del direttore di gara. Malagrida crossa e Wade devia con la mano, tocco netto ma per l'arbitro non c'è rigore.

SECONDO TEMPO - La ripresa inizia con la Samp scatenata e ancora una volta Milan protagonista. Al 47' infatti il portiere devia in corner con un miracolo il tentativo ravvicinato di Di Stefano. Sul ribaltamento di fronte dopo l'angolo Garbett si prepara al tiro da fuori area, ma viene steso da Yepes. La punizione viene calciata da Akhalaia, una deviazione manda la sfera sulla traversa e poi Ciammaglichella prova a ribadire in porta in qualche modo ma non trova lo specchio. Immediata la risposta della Sampdoria. Pozzato calcia da fuori area sotto l'incrocio dei pali e Milan manda in angolo. Dopo l'avvio super delle due squadre, i ritmi restano alti, ma latitano le vere e proprie occasioni. Le due squadre si continuano ad affrontare a viso aperto rispondendosi colpo su colpo. Nel finale poi è dominio Torino, con i granata che quasi allo scadere Saio dice di no a un colpo di testa ravvicinato di Baeten. L'ultima palla gol ce l'ha però la Samp da calcio di punizione, ma non lo sfrutta. All'ultimo secondo c'è ancora spazio per l'espulsione di Yepes dei blucerchiati che aveva cercato un rigore simulando, secondo giallo e rosso. È l'ultimo atto di una partita divertente e bella, nella quale il Toro riesce a raccogliere un punto.

IL TABELLINO

SAMPDORIA: Saio; Villa, Migliardi, Bonfanti (84' , Somma (84' Porcu), Paoletti, Montevago, Malagrida, Di Stefano, Pozzato (70' Chilafi), Yepes. Allenatore: Tufano. A disposizione: Tantalocchi, Samotti, Sepe, Dolcini, Polli, Chilafi, Bianchi, Leonardi, Porcu, Bonavita, Musso, Conti.

TORINO (3-5-2): Milan; N'Guessan, Reali, Dellavalle ; Ciammaglichella (60' Baeten), Garbett (82' La Marca), Savini (58' Di Marco), Angori, Wade (46' Pagani); Akhalaia (82' Caccavo), Stenio. Allenatore: Coppitelli. A disposizione: Vismara, Pagani, Anton, Di Marco, Baeten, La Marca, Amadori, Polenghi, Lindkvist, Rosa, Caccavo, Gineitis.

Ammoniti: 47' Yepes (S), 51' Migliardi (S), 64' Angori (T), 72' Bonfanti (S), 96' Yepes (S)

Espulsione: 96' Yepes (S)