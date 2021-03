Primavera, Coppitelli si presenta: “Il legame con il Toro è sempre rimasto”

Dichiarazioni / Le prime parole del nuovo allenatore della Primavera granata

Federico Coppitelli è tornato ufficialmente oggi sulla panchina del Torino Primavera a distanza di poco più di un anno e mezzo. Intervistato da Torino Channel ha detto: "Ho dei ricordi bellissimi, sono stati momenti intensi. Sicuramenti li ricordo con piacere. Sono momenti della vita che hanno uno spazio importante nel mio cuore, perché ci siamo tolti delle soddisfazioni sia per le vittorie che per i giocatori che ancora tutt'oggi si stanno affermando con i grandi. E' stato un periodo pieno e completo. Speriamo di ripetere anche adesso la stessa qualità di lavoro con gli stessi risultati". E ancora: "Ringrazio il presidente per la fiducia, per avermi chiamato. Anche quando ero all'Imolese sono rimasto costantemente in contatto con il direttore Bava. Prima delle limitazioni ero venuto a Torino tre o quattro volte a vedere le partite. Il legame era ed è rimasto anche quando non ero un tesserato del Torino".