Primavera, è ufficiale: Torino-Roma si disputerà al De Paoli di Chieri

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente che Torino-Roma si giocherà a Chieri

Sta per iniziare anche l’avventura della nuova Primavera di Federico Coppitelli e la prima giornata di campionato, in programma contro la Roma per domenica 29 agosto alle 11:00, si giocherà al De Paoli di Chieri. Non sarà una novità assoluta, visto che la Primavera ha già disputato partite di campionato a Chieri, ma è comunque una notizia. Il Toro ha dovuto abbandonare Volpiano in favore della Juventus e ora, con le nuove limitazioni imposte per i terreni di gioco dalla Lega Serie A, una delle poche (se non l’unica) soluzione per rimanere nel torinese è proprio Chieri. Nel regolamento dei campi da gioco per le società della Primavera 1, infatti, sono dettate indicazioni più stringenti per quanto riguarda le caratteristiche dell’impianto. Tra queste: le partecipanti devono avere un campo principale e uno sussidiario con misure fissate dai 100 ai 105 metri per la lunghezza e dai 64 ai 68 in larghezza. Il manto deve essere in erba naturale o sintetica e deve rispettare la legislazione vigente.