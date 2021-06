Primavera, i convocati della Juventus per il derby con il Torino: ben 6 assenti

Domani alle ore 11 il derby della Mole che potrebbe essere decisivo per i verdetti del campionato Primavera 1

L'allenatore della formazione Primavera della Juventus, Andrea Bonatti, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita di domani contro il Torino. Per questo derby della Mole il tecnico bianconero ha dovuto rinunciare a ben 6 elementi causa infortunio. Nell'elenco dei 20 giocatori bianconeri disponibili per la sfida contro i granata sono assenti gli infortunati Fiumanò e Barrenechea (problemi al crociato), Pisapia, Verduci, Da Graca e Riccio che è uscito prima dall'ultimo match contro la Spal per un infortunio.