Primavera, il nuovo calendario: si riparte il 29 gennaio con il Derby della Mole

Il nuovo calendario del torneo Primavera 1: il torneo regolare si chiuderà il 14 maggio 2022

La Lega Serie A ha comunicato il nuovo calendario del torneo Primavera 1, dopo questa sosta più lunga del previsto a causa della quarta ondata da Covid-19 che ha portato ai rinvii della quindicesima, della sedicesima e della diciassettesima giornata. Il Torino ripartirà con la quindicesima giornata sabato 29 gennaio: l'avversario sarà la Juventus. Per la squadra di Federico Coppitelli sarà quindi tempo di Derby della Mole. Poi, il 2 febbraio toccherà all'Atalanta in trasferta e ancora il 5 febbraio al Lecce in casa. Il calendario è stato perciò riprogrammato e la trentaquattresima e ultima giornata si disputerà il 14 maggio. Intanto, domani, sabato 22 gennaio, i giovani granata terranno un allenamento congiunto con il Gozzano, formazione di Serie D.