Primavera, Coppitelli-Torino che legame: per restare ha rifiutato offerte

Federico Coppitelli rimarrà sulla panchina della Primavera. È sempre stato lui il favorito, sin da quando Ruggero Ludergnani ha preso il posto di Massimo Bava. Le sensazioni erano sempre state positive, ma serviva la certezza. Il rinnovo di...

CONVINZIONE - Coppitelli ha convinto Ludergnani e questa non è una sorpresa. L'allenatore romano è uno dei migliori in circolazione per la categoria e il neo responsabile delle giovanili granata non ha voluto privarsene. Per rimanere al Torino, inoltre, Coppitelli ha detto diversi 'no' ad alcune società di Serie A che lo avevano cercato per il proprio settore giovanile. Una mossa che ancora una volta dimostra quanto sia forte il legame tra la società granata e Coppitelli, nel momento in cui il tecnico è pronto a vivere la sua quinta stagione sotto la Mole. Il Torino ha deciso di privarsi di Bava, il dirigente che lo ha portato al Torino, ma il feeling con il presidente Cairo non è mai venuto meno. Con Ludergnani ora andranno trovate le giuste sinergie sul mercato. Il bello inizia proprio adesso, ci sono un mercato e una stagione da programmare. Il Torino deve ufficializzare meta e date del ritiro della Primavera, oltre a dover trovare un campo dove giocare durante la prossima stagione. Il tempo stringe e il lavoro da fare è tanto. L'obiettivo di tutti è di evitare un'annata complicata come quest'ultima. Ma il fatto che ci sia Coppitelli a gettare le basi della stagione fin dall'inizio tranquillizza molti in casa Toro.