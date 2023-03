Primavera, Juventus-Torino 1-3: il cielo è granata sopra Vinovo

La partita è vibrante sin dai primi minuti con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Il Toro preme alto e recupera spesso palla in zona offensiva con la Juventus che patisce i ritmi granata e un vento talmente forte da rallentare il pallone. La prima palla gol è proprio per i ragazzi di Scurto con Weidmann, che prende in pieno la traversa. La risposta bianconera è immediata e per due volte Turco viene fermato da Passador. La partita però con il passare dei minuti si appiattisce, con il Toro che prova a rimanere in possesso della sfera e i bianconeri provano a colpire in contropiede. Il forte vento però condiziona entrambe le squadre che non riescono a creare vere e proprie occasioni da gol. Nel frattempo proprio l'attaccante bianconero Turco lascia il campo per infortunio, sostituito da Mancini.

Primavera, Juventus-Torino: il secondo tempo

In avvio di ripresa è ancora il Toro a partire meglio. Dell'Aquila si divora subito la rete del vantaggio, ma con lo scavetto per superare Daffara in uscita non trova lo specchio. Il momento è positivo per il Torino e si vede subito. Al 49' Dell'Aquila va via palla al piede, poi crossa per Dellavalle sul cui cross Moruzzi interviene con la mano ed è rigore. Sul dischetto si presenta Weidmann che manda la palla sotto l'incrocio dei pali. Passano due minuti e i granata raddoppiano. Corner dalla destra con Weidmann che pennella per la testa di Njie e l'attaccante granata deposita in rete. La Juve prova a reagire, ma i ragazzi di Scurto coprono bene e non lasciano molti spazi. Le uniche conclusioni bianconere nella prima metà del secondo tempo sono infatti due tiri centrali che Passador para bene. Dal 30' la Juve riesce a prendere di più il pallino del gioco, ma il Toro pressa bene e lavora bene con i raddoppi riuscendo a non rischiare molto. I ragazzi di Scurto provano a colpire in contropiede e quando riescono ad accelerare fanno male. Proprio da un recupero palla nella metà campo offensiva nasce il 3-0. Ruszel ruba palla a Nonge e subisce fallo. La punizione viene battuta da Weidmann, la respinta di Daffara è corta e sulla sfera arriva Ansah che deposita in rete. Passano pochi minuti e la Juventus accorcia con Yildiz, l'ex Bayern Monaco calcia dalla distanza e Passador non può nulla. Nel finale la Juventus prova a premere, ma salvo qualche spavento il Toro riesce a tenere il 3-1 e a superare in classifica proprio i bianconeri.