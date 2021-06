Primavera, Lazio retrocessa: ai playout passa il Bologna

Retrocessione per la Primavera Lazio, sconfitta ai playout dal Bologna

Sconfitta esterna per la Lazio Primavera, che perde, ai playout, per 1-2 sul campo del Bologna, per un complessivo 3-2 a favore del Bologna. Sconfitta che sancisce la retrocessione della squadra laziale, quando già la situazione classifica non era delle più favorevoli: penultimo posto a 19 punti. Terminata 1-1 nei tempi regolari, la partita viene indirizzata dai rossoblu, grazie ad un loro gol nei tempi supplementari, che hanno portato la squadra a vincere. Lazio che si aggiunge dunque all’Ascoli e rappresenta la seconda squadra retrocessa in Primavera 2.