Primavera, le formazioni ufficiali di Ascoli-Torino: torna Karamoko dal 1′

Questi gli uomini schierati subito da Federico Coppitelli per fronteggiare l’11 dell'Ascoli

Simone Seccardini , allenatore dell' Ascoli , e Federico Coppitelli , tecnico del Torino , hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Granata e bianconeri stanno per scendere in campo per disputare la ventunesima giornata di campionato Primavera 1 TIM.

FORMAZIONE - Tre novità in vista della 21^ giornata del campionato Primavera 1 TIM per il Torino di Federico Coppitelli: tra i pali torna Sava, ma non solo, rientrano anche Karamoko e Horvath. Il primo dopo una lunga squalifica sarà in campo già dal 1' di gioco, mentre l'ungherese partirà dalla panchina.