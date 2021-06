Primavera, le formazioni ufficiali di Empoli-Torino: Ciammaglichella titolare

Questi gli uomini schierati subito da Federico Coppitelli per fronteggiare l’11 dell'Empoli

Antonio Buscè , allenatore dell' Empoli , e Federico Coppitelli , tecnico del Torino , hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Biancoblù e granata stanno per scendere in campo per disputare la 28^ giornata di campionato Primavera 1 TIM .

Tante novità dal 1' per il Torino. Coppitelli deve fare a meno di Todisco squalifica e al suo posto torna titolare Foschi, mentre non ce la fa Celesia e al fianco di Spina gioca quindi Nagy. A centrocampo cambia tutto rispetto al Bologna: dentro La Rotonda, Kryeziu e Ciammaglichella (esordio da titolare in Primavera per il 2005). In avanti confermato il trio Vianni-Cancello-Lovaglio. Nell'Empoli parte da titolare l'ex Siniega (aveva iniziato la staigone da capitano della Primavera granata), ma soprattutto Baldanzi. Il 2003 (miglior giocatore dei toscani) era uscito anzitempo nell'ultima partita contro l'Inter per una distorsione alla caviglia, ma ha recuperato in tempo. Prima convocazione in Primavera per Greogri.