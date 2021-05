Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Roma: in avanti torna Cancello dal 1′

Questi gli uomini schierati subito da Federico Coppitelli per fronteggiare l’11 della Roma

Federico Coppitelli , tecnico del Torino , e Alberto De Rossi , allenatore della Roma , hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Granata e giallorossi stanno per scendere in campo per disputare la 23^ giornata di campionato Primavera 1 TIM.

FORMAZIONE - Spina torna dal 1' di gioco nella linea difensiva a quattro. In avanti spazio a Cancello, quest'ultimo preferito a Vianni dopo il gol nell'ultima partita di campionato contro l'Inter. Nella Roma assenti Zalewski e Darboe in quanto aggregati alla prima squadra, mentre in panchina troviamo Giorcelli: ex Juventus che ha segnato contro l'Under 18 del Torino.