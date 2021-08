Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Roma: Reali subito in campo

Sono state diramente le scelte definitive delle due formazioni che inizieranno il match dal primo minuto

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Roma, match valido per la prima giornata del campionato Primavera 1. Gli allenatori delle due squadre, Federico Coppitelli per i granata e Alberto De Rossi per i giallorossi hanno sciolto le ultime riserve su quale undici mandare in campo dal primo minuto. Tra le fila del Toro da segnalare la presenza di tanti nuovi acquisti mandati subito in campo dal primo minuto come del difensore Stefano Reali, del trequartista Dennis Stojkovic e della coppa d'attacco formata da Lado Akhalaia e da Thibo Baeten.