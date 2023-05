Primavera, le pagelle di Bologna-Torino 1-1: Passador salva i granata

Le pagelle dei protagonisti della gara tra Bologna e Torino Primavera

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

La Primavera del Torino pareggia in casa del Bologna dopo un secondo tempo giocato in grande difficoltà, perché i padroni di casa fisicamente avevano più energie e hanno spinto di più. Decisivo tra i pali Passador nel finale con diversi interventi importanti.

PASSADOR 7: Abbassa la saracinesca nel finale e non fa passare nulla. I suoi interventi salvano i granata che riescono a strappare un punto che forse potrebbe valere anche il secondo posto.

DEMBELE 6: Sfortunato in occasione del rigore del Bologna, gioca una buona partita in fase di copertura con i felsinei che più volte cercano di passare dalle sue parti.

DELLAVALLE 6.5: Il Bologna passa con gli inserimenti spesso, ma in mezzo lui e Anton tengono bene la posizione e chiudono con autorevolezza.

ANTON 6.5: Sta ritrovando minuti con l'infortunio di N'Guessan e sta ritrovando anche certezze. Buona partita in fase di chiusura.

ANTOLINI 6: Prova a spingere quando può nonostante non sia al meglio a livello fisico. Dalle sue parti i felsinei non passano quasi mai.

SAVVA 5.5: Si conquista il rigore e gioca un buon primo tempo, nella ripresa cala come il resto della squadra. A volte cerca troppo la soluzione personale.

RUSZEL 6.5: Decisivo in fase di non possesso come sempre. Mette fine a diverse ripartenze del Bologna con interventi precisi.

WEIDMANN 5.5: Bagnolini gli para benissimo il rigore, lui sembra accusare il colpo e in più occasioni si intestardisce in sfuriate palla al piede. La prestazione è tutto sommato buona, ma serviva tenere più alta la testa. (69' RUIZ 6: Si vede poco perché entra in un momento della partita in cui spinge di più il Bologna).

NJIE 6.5: Esce zoppicando e la speranza è che possa riprendersi in fretta. Gioca una buona partita, strappa e non lo prendono mai. Bravo a svettare in occasione del gol del provvisorio vantaggio del Toro. (82' VAIARELLI SV)

DELL'AQUILA 5.5: Il Bologna lo tiene bene e lui non riesce quasi mai a sfondare. Nel primo tempo si ferma anche per un problema e poi riparte. (69' SILVA 6: Stesso discorso fatto per Ruiz. Bene come spirito di sacrificio).

CACCAVO 5.5: Praticamente mai servito dai compagni, lotta e fa a sportellate con la difesa avversaria. Ennesima partita di grande sacrificio. (69' CORONA 6: Fa a sportellate e prova a tenere palloni nella metà campo offensiva).

ALL. SCURTO 6: Il suo Toro non ne ha e si vede soprattutto nella ripresa. Bene per spirito di sacrificio il suo gruppo, che ora avrà una settimana per ricaricare le batterie e giocarsi il tutto per tutto nell'ultima giornata di campionato. L'obiettivo secondo posto ora dipende tutto dal suo Toro che - in attesa della Fiorentina - dovrà vincere l'ultima giornata.