Primavera, le pagelle di Napoli-Torino 0-1: Antolini gol e sostanza

Antolini segna, dà solidità e spinta sulla fascia. Weidmann espulso per aver perso la testa: di sicuro salterà lo scontro diretto contro il Sassuolo

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino vince di misura a Napoli. Buona prestazione dei granata contro gli azzurri di Frustalupi, che sono una squadra molto compatta e che può creare grandi difficoltà soprattutto nella manovra. Il Toro invece crea con continuità e forse avrebbe meritato anche una differenza reti maggiore. Da segnalare il rosso a Weidmann che così salterà la sfida molto importante contro il Sassuolo.

PASSADOR 6.5: È una certezza: non sbaglia mai ed è sempre attento. Un portiere così dà sicurezza a tutta la squadra. Nel finale vola togliendo dallo specchio la conclusione di Barba. I suoi guantoni ci sono sempre.

DEMBELE 6.5: Preciso e puntuale in chiusura. Dalle sue parti il Napoli non sfonda. Lui spinge anche con costanza.

DELLAVALLE 6: Non è chiamato a grandi interventi, si limita ad amministrare con tranquillità.

N'GUESSAN 6: Stesso discorso fatto per Dellavalle. In uscita, oggi, si prende qualche rischio in più del solito, ma fa il solito ottimo lavoro.

OPOKU 6: Un primo tempo in cui abbina errori ingenui a buone letture. Nel finale di partita cresce e sbroglia una serie di situazioni complicate.

SAVVA 6: Si vede a sprazzi perché il Toro attacca più dall'altro lato. Gioca una buona partita. (90+3' RUIZ sv)

RUSZEL 6.5: Ogni partita sarebbe da fare copia incolla di quella precedente. Torna dal raduno con la nazionale giovanile statunitense e gioca la sua solita partita. Continuità incredibile.

SILVA 6: Parte titolare e non delude. Recupera alcuni buoni palloni e fa anche alcune giocate interessanti. Prende un giallo in avvio di ripresa e viene sostituito. (60' DELL'AQUILA 6: Dà qualità, ma nel finale fa l'egoista non dando a Ciammaglichella una palla che sarebbe potuta valere il 2-0. Per sua fortuna il Napoli non pareggia).

ANTOLINI 7: Il gol del vantaggio praticamente lo costruisce lui: aiuta a uscire palla al piede dal basso e poi scambia bene con Weidmann. Spinge con costanza e aiuta in fase difensiva. Ottima partita la sua. (87' CIAMMAGLICHELLA sv)

WEIDMANN 5: Gioca una partita tecnicamente ottima, ma perde la testa nel finale reagendo dopo il fallo di Boni. Proprio nel momento in cui il Toro doveva mantenere la calma. Con il rosso di sicuro salterà la scontro diretto contro il Sassuolo e per il Toro sarà un'assenza pesante.

NJIE 6: Parte forte liberandosi bene al tiro, ma senza trovare la porta. Il Napoli lo chiude bene e lui non riesce a rendersi pericoloso in altre occasioni. (46' ANSAH 6: Si vede poco, ma punge abbastanza. L'attaccante granata dà fastidio alla retroguardia del Napoli).

ALL. FIORATTI 6.5: Sostituisce Scurto squalificato e si ritrova a gestire un finale complicato. Lo fa bene. Il Toro torna a vincere a Napoli e così facendo supera due dirette concorrenti in classifica. Ottimo ritorno in campo quindi per i granata, che con il successo possono continuare a sognare il secondo posto.