Primavera, le pagelle di Roma-Torino 2-2: N’Guessan giganteggia. Baeten certezza

I voti ai protagonisti del match tra giallorossi e granata

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino pareggia a Roma dopo un'ottima prestazione. Due i nomi in mostra oggi: N'Guessan - praticamente insuperabile in difesa - e Baeten che, oltre ai gol, sta dimostrando di essere un'arma in più in avanti.

MILAN 6.5: Incolpevole sui due gol, lui è bravo quando chiamato in causa ed è spesso un fattore decisivo con le sue uscite che tolgono le castagne dal fuoco.

PAGANI 6.5: È un giocatore totalmente diverso rispetto a quello visto in passato. Sicuro, attento e pericoloso in avanti. Così può essere un valore aggiunto per la squadra. Le sue scorribande offensive sono spesso pericolose.

N'GUESSAN 7: Giganteggia e cresce con il passare della gara. Ottime letture difensive e sul gioco fisico non va mai in difficoltà. Anche le scelte a livello tecnico sembrano spesso giuste. Ha voglia di dominare in difesa, si attacca al proprio giocatore e non lo lascia mai.

REALI 6.5: Bravo nelle diagonali, nell'uscire palla al piede. È un ragazzo che con il passare delle giornate sta diventando sempre più importante per questa squadra.

ANGORI 5.5: Meno brillante del solito. Nel primo tempo stringe troppo in più occasioni e all'ennesima volta che si dimentica Missori, il terzino giallorosso punisce il Toro.

DI MARCO 6: Solito lavoro sporco. Può e deve dare di più in alcuni tratti dal punto di vista tecnico, ma la sua prestazione è da promuovere. (80' CIAMMAGLICHELLA SV)

SAVINI 6: Solita mole di palloni recuperati in mezzo. Ogni tanto rischia in uscita, come nella ripresa quando si fa scippare la palla e la Roma scappa in contropiede. Se però i giallorossi faticano sulla trequarti il merito è soprattutto suo.

GARBETT 6: Propositivo in mezzo, anche se meno dominante e brillante rispetto ad altre uscite. (58' ANTON 6: Ritorna in campo e lo fa come braccetto di sinistra. Buona la sua prova).

BAETEN 8: Doppietta per lui. Bellissimo il primo gol, su rigore il secondo. Rimane il giocatore più pericoloso in avanti a disposizione di Coppitelli. Quando si accende crea sempre problemi alla Roma. (86' ROSA SV)

AKHALAIA 6: Si guadagna il rigore del provvisorio 2-1 con una bella giocata (forse la migliore della sua giornata). Nel secondo tempo potrebbe riportare in vantaggio il Toro, ma calcia male. (80' CACCAVOSV)

STENIO 5.5: Non brilla come suo solito. Brava la Roma a limitare i suoi spunti e lui non riesce a incidere. (58' GINEITIS 6: Dopo l'esordio contro l'Atalanta, torna in campo contro la Roma. Buona partita la sua, anche se ha bisogno di tempo per continuare a crescere).

ALL. COPPITELLI 7: Questa partita è il manifesto del suo lavoro svolto fin qui. La Roma è la super potenza del campionato, eppure i suoi ragazzi l'hanno affrontata a viso aperto e con coraggio. Il suo Toro avrebbe meritato di uscire dal Tre Fontane con due punti in più per quanto creato. Da quel 29 agosto a oggi è cambiato tanto e meriti di Coppitelli si vedono tutti. Il suo Toro è una squadra attenta e pericolosa, ben messa in campo e con idee ben chiare.