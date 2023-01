Primavera, le pagelle di Torino-Bologna 1-1: Ciammaglichella ispira e finalizza

Le pagelle di Torino-Bologna, partita valida per la 16esima giornata del campionato Primavera 1

Il Torino porta a casa un punto dal confronto con il Bologna. Una gara combattuta che premia la tenacia del Bologna, con un pareggio che sa di beffa per il Toro, arrivato a un passo dalla vittoria e dovutosi accontentare dell'1-1 al 95' ( QUI il commento ).

PASSADOR 6.5 : Determinante la deviazione sul rigore in movimento di Diop che avrebbe potuto indirizzare l'inerzia della gara a favore dei felsinei. Spiazzato invece sul rigore ben eseguito da Raimondo.

DEMBELE 6: Sempre propositivo, dà linfa all'offensiva sulla destra aprendo un varco per i granata. Offre soluzioni alla manovra del Toro ma a volte pecca di precisione.

ANTON 5 : La solita prestazione attenta viene macchiata dall'errore al 95' e dal tocco di mano in area che porta al rigore in favore del Bologna. Sfortunato, ma la leggerezza costa due punti.

OPOKU 5.5 : Deve crescere in fase difensiva, a volte si prende dei rischi gestendo male disimpegni non sempre complessi. Cresce nella ripresa.

CIAMMAGLICHELLA 7 : Ha in mano la gestione del centrocampo, che dirige con esperienza. In più costruisce e finalizza il gol del vantaggio granata, portando il Toro a un passo dalla vittoria.

RUSZEL 6 : Il giallo preso alla mezzora lo limita nei corpo a corpo. Prestazione comunque sufficiente ( 46' RUIZ 6.5 : Si conferma determinante in battuta in occasione dei piazzati, altro assist)

WEIDMANN 6 : La sua tecnica è un'arma per il Torino, ma può far di più sull'ultimo passaggio.

CACCAVO 6 : Poco cercato nella prima frazione, ha comunque all'attivo una buona occasione di testa, respinta in due tempi da Franzini. ( 57' ANSAH 5.5 : Fatica a inserirsi nelle trame di gioco, si vede poco e perde una brutta palla nel finale)

JURGENS 5.5 : Si vede solo a sprazzi, poco continuo e meno determinante rispetto a quanto ha abituato ( 72' SILVA 6 : Entra per contenere l'offensiva rossoblù nel finale, fa buon filtro)

ALL. SCURTO 6: La partita col Bologna si è dimostrata complessa e faticosa, prova a sistemarla con i cambi. Ruiz si rivela una mossa azzeccata ed è lui a fornire l'assist a Ciammaglichella, riproposto titolare con una mossa altrettanto efficace. L'inserimento di Silva dà più stabilità al Toro. I granata sono in un momento complesso e devono ritrovare fluidità e brillantezza, oggi avrebbero meritato comunque di più ai punti per aver retto contro un Bologna vivace fino al 95'.