Primavera, Torino-Bologna 1-1: pari amaro per i granata, rimontati nel finale

Nei primi minuti c'è più Bologna che Torino. I felsinei mostrano più ritmo, ma i granata prendono poi le misure e iniziano a costruire. Ciammaglichella cerca Dembele sulla fascia, palla in mezzo all'area per Njie, a cui viene però fischiato fallo in attacco. Il Bologna si fa invece vedere con un tiro di Corazza, murato da Passador. Poi la gara si arena su un sostanziale equilibrio, smosso da un bel colpo di testa di Caccavo al 18', respinto in due tempi da Franzini. Per il resto nessuna delle due squadre riesce ad essere incisivo sotto porta, anche se il Bologna si dimostra più continuo nella gestione del gioco e fluido nella manovra. Il Torino si fa più pressante negli ultimi minuti della frazione, sfruttando le aperture di Ciammaglichella per Jurgens e Dembelé.

Primavera, Torino-Bologna: il secondo tempo

Nella ripresa Scurto si gioca subito un cambio, sostituendo l'ammonito Ruszel con Ruiz a centrocampo. È il Bologna a prendere maggiormente campo in avvio, trovandosi due volte a tu per tu con Passador, che risponde presente sulla conclusione di Urbanski. La gestione della gara è in mano ai felsinei, così Scurto prova a dare una scossa ai granata dalla panchina, inserendo poco prima della mezzora Ansah per Caccavo. Al 58' la gara finalmente si sblocca con un guizzo di Ciammaglichella, lanciatosi a testa bassa per vie centrali e atterrato nei pressi della bandierina. Ne deriva una punizione, in battuta Ruiz pennella per il colpo di testa di Ciammaglichella, che porta in vantaggio il Torino. Il Bologna resta però vivo e alza ulteriormente il ritmo, facendo tremare i granata. A salvare il Toro è Passador, che con un colpo di reni devia in corner il rigore in movimento di Diop. Dopo il brivido Scurto corre ai ripari, cambiando uno spento Jurgens con Silva, coprendosi e passando al 4-4-2 con Ansah e Njie prime punte. Njie sembra trovare più spazio nel nuovo ruolo, ma spreca un'ottima chance che si era guadagnato finendo giù in area senza fallo. Nel finale i granata stringono i denti, entra anche Savva per dare il cambio a uno stremato Njie. I giochi si riaprono però al 93', quando nell'assalto finale del Bologna viene fischiato un fallo di mano ad Anton in area. Rigore per i felsinei, Raimondo dal dischetto riaggiusta i conti. Una beffa per il Torino, che sì aveva sofferto ma che era arrivato a un passo dalla vittoria. Invece finisce 1-1, i granata tornano a fare punti dopo le sconfitte con Udinese e Genoa, ma ne agguantano solo uno.