Primavera, le pagelle di Torino-Cesena 2-1: Dell’Aquila che gol hai fatto?!

Il 10 ex Spal segna da metà campo, Njie entra e con un'incornata regala i tre punti ai granata

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino vince 2-1 contro il Cesena (QUI il commento). I bianconeri passano in vantaggio nel primo tempo, ma nella ripresa grazie ai cambi di Scurto i granata ribaltano la partita e conquistano così i tre punti prima della sosta per le nazionali. Il Toro così chiude prima del derby da imbattuto con quattro vittorie e un pareggio.

PASSADOR 6: Meno impegnato rispetto alle ultime prestazioni in cui aveva fatto gli straordinari. Riesce comunque a dare sicurezza al reparto arretrato.

ANTOLINI 6.5: Esce con i crampi dopo una partita con tanta qualità, forse una delle migliori da quando è iniziata la stagione. Lì come terzino ha più campo e spazio per sprigionare la sua corsa. Suo il cross per Ansah, che poi colpisce la traversa. (72' RETTORE 6: Dopo l'esordio di Roma, il suo è un ingresso in campo buono in un finale caldo, in cui il Torino ha cercato il tutto e per tutto. Non si fa sorprendere)

N'GUESSAN 6.5: Ottimo e nel finale mette una pezza più volte. I suoi anticipi sono preziosi, spesso guadagna anche il fallo, facendo respirare i granata nei momenti più confusionari.

DELLAVALLE 6: Sarebbe mezzo voto in meno per la palla persa che ha portato al vantaggio del Cesena, ma poi si riscatta con una buonissima partita, in cui tenta anche due volte di andare a rete di testa.

DEMBELE 6: Spinge tanto con generosità, solido dietro. Arriva anche un paio di volte alla conclusione, ma senza impensierire più di troppo Galassi

D'AGOSTINO 6.5: Ha grande voglia e lui sfrutta bene l'occasione per partire da titolare. Qualche errore tecnico è perdonabile se corre e si danna così tanto.

RUSZEL 5.5: Più spento rispetto al solito, viene anche ammonito nel primo tempo e per questo Scurto lo sostituisce all'intervallo. (46' RUIZ 6: Esordio per lui con il Toro dopo aver svolto il ritiro con i granata. Partita ordinata la sua che si piazza davanti alla difesa e fa da metronomo).

GINEITIS 5.5: Si vede che ancora non è al 100%, non sembra ancora il Gineitis della passata stagione. Ha bisogno di tempo per ritrovarsi al meglio. (53' WEIDMANN 6.5: Di sicuro la sua miglior partita da quando è arrivato. Il Cesena non lo prende mai).

ANSAH 5.5: Prende una traversa al 23' che gli nega il quarto gol in campionato. Un po' pasticcione e testardo in diverse situazioni. (82' NJIE 7: Entra e segna. Meglio di così non poteva fare. La sua incornata e la sua capriola in stile Oba Oba Martins sono l'urlo di liberazione di tutta la squadra).

CACCAVO 6: Si vede poco rispetto ad altre gare. Ha comunque pochi palloni in area di rigore. Lui non deve mollare e demordere, il suo momento arriverà. L'aspetto positivo è il fatto che è sempre pronto a smarcarsi e a farsi trovare pronto. (53' DELL'AQUILA 7: Segna un gol stupendo: vede Ceccarelli fuori dai pali e calcia da metà campo. Insomma una rete alla Quagliarella. Dà poi tanta qualità alla manovra).

JURGENS 5.5: Più spento rispetto al solito. Quando sprinta dà sempre la sensazione di poter far male, ma oggi il Cesena l'ha imbrigliato bene.

ALL. SCURTO 7.5: Azzecca i cambi. Njie e Dell'Aquila entrano e segnano. I granata chiudono al primo posto prima della sosta vincendo una partita diversa dal solito, una gara sofferta pur essendo la favorita per la gara. Il suo Toro ha anima, coraggio e voglia. Adesso la pausa per le nazionali può essere un'occasione per far rifiatare alcuni dei suoi ragazzi e mettere in forma partita altri.