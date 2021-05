Primavera, le pagelle di Torino-Inter 3-1: Lovaglio alla Robben, cambi decisivi

Il Torino vince con coraggio 3-1 contro la Primavera dell’Inter (qui la cronaca del match). Decisivi i gol di Lovaglio (bellissima rete), di Cancello e di Larotonda. Questi ultimi due sono subentrati a partita in corso. SAVA 6: Praticamente...

CELESIA 6.5 : Rischia il rigore nel secondo tempo, ma lui gioca in generale una buonissima partita. Sta crescendo anche tecnicamente, quando vuole sa trovare i trequartisti. Decisivo il suo intervento a metà ripresa su Satriano. Nel finale quando la partita si fa ancora più tesa si rivede il vecchio Celesia, un lottatore vero. Da quel momento non passa più niente dalle sue parti.

KRYEZIU 6.5 : Il gol di Lovaglio è anche merito suo. Apertura di prima e al bacio per l'esterno ex Cuneo. Sta crescendo tantissimo soprattutto nei ritmi di gioco. Esce stremato. ( 77' LAROTONDA 7 : Segna il gol del definitivo 3-1 con cattiveria e tempismo. Nel suo gol e nella sua esultanza rabbiosa sono racchiuse tutte le difficoltà passate della squadra)

LOVAGLIO 7: Parte subito alla grande grazie anche a una bellissima apertura di Kryeziu, lui si accentra e segna. Gol bellissimo: e i compagni gli dicono "sembri quasi Robben". Per il resto della partita continua a pungere. (65' CONTINELLA 6: Si sta specializzando come esterno. Oggi è anche sfortunato. Segna, ma l'arbitro aveva annullato tutto per decretare un rigore. Poi si fa ipnotizzare dal dischetto, per sua fortuna Larotonda mette dentro la ribattuta. Peccato, ma il suo ingresso è positivo)