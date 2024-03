Primavera, le pagelle di Torino-Monza 4-0: super Savva davanti a Juric

Le pagelle dei granata dopo la sfida vinta contro il Monza

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 10 marzo - 16:58

La Primavera del Torino stravince contro il Monza grazie alle redi di Padula, Savva, Njie e Silva. Il cipriota è tra i migliori in campo contro i brianzoli. Granata che tornano al successo e soprattutto hanno ritrovato dal primo minuto tanti titolari.

ABATI 6: Partita da spettatore non pagante. Il portiere granata è comunque attento quando viene chiamato in causa.

BIANAY BALCOT 6.5: Parte a destra e poi viene spostato a sinistra dopo l'uscita dal campo di Antolini. Poco cambia. Difficilmente viene superato e quando può si sgancia in avanti.

MENDES 6.5: Commette un errore ingenuo sulla pressione del Monza al 27', ma è l'unica sbavatura di un primo tempo perfetto. Esce per un problema fisico nel finale di partita dopo che nel secondo tempo aveva giocato molto bene. (80' DESOLE SV)

DELLAVALLE 7: Invalicabile. La sua importanza è sempre chiara e davanti a Juric si conferma un giocatore di un'altra categoria. Imposta, sfiora il gol su punizione e amministra bene la difesa.

ANTOLINI SV: La sua partita dura pochissimo. Al suo ritorno da titolare, un problema fisico lo costringe al forfait già al 20'. (20' MARCHIORO 6.5: Entra a freddo e ci mette un po' a scaldarsi, appena ha gamba si vede e inizia a spingere spesso arrivando sul fondo. Bene anche nella ripresa quando è attento a non far passare niente dalle sue parti).

RUSZEL 6.5: Va subito vicino al gol dopo ave recuperato palla a due passi dall'area di rigore, ma poi calcia male alto. Il suo è un ritorno importante e lo si vede anche solamente da come la squadra abbia subito molto meno.

SILVA 7: Dinamico in giro per il campo. Con l'assenza di Ruszel si è completato come giocatore e ora è ancora più importante in mezzo per i granata. Il gol nel secondo tempo è il giusto premio per una grande partita.

SAVVA 7.5: Torna a disposizione di Scurto e sotto gli occhi di Juric segna il gol del provvisorio 2-0 dopo un recupero palla in zona offensiva. Poi è bravo a servire in profondità Njie, anche se in quell'occasione l'attaccante svedese segna grazie a un'indecisione della retroguardia del Monza. Nella ripresa chiude da prima punta. Ottima prestazione la sua.

KABIC 5.5: L'esordio con il Toro lo fa in Primavera. Nel finale del primo tempo va vicino anche al gol dopo un buon recupero palla di Savva, ma con il piede debole calcia alto. È tra i meno brillanti in campo, ma evidentemente ha bisogno di tempo per integrarsi al meglio. (80' PERCIUN SV)

NJIE 7: Parte con grande voglia e sfiora subito la rete due volte nel primo quarto d'ora. Poi al 30' segna grazie alla sua caparbietà, sfruttando un'indecisione della difesa del Monza. È tra i più attivi di giornata, anche se nella ripresa diventa un po' troppo lezioso in alcuni momenti.

PADULA 7: Torna titolare e ci mette appena 7 minuti a trovare il gol. Lavora tanto spalle alla porta. Buon ritorno in campo. I granata davanti hanno ritrovato il loro titolare. (62' CIAMMAGLICHELLA 6: Entra e sfiora il gol. Buon ingresso in campo il suo, anche se non ha molte occasioni per mettersi in mostra).

ALL. SCURTO 7: Ritrova i titolari e il successo con una prestazione di altissimo livello. Il suo Toro gioca bene e chiude i conti nel primo tempo grazie alle reti di Padula, Savva e Njie. A un mese dalla finale di Coppa Italia questo è il segnale più importante. La squadra è viva e le difficoltà passate erano evidentemente frutto delle tante assenze. Ora i granata con una rosa così completa possono tornare a macinare punti per chiudere alla grande la stagione.

