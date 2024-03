Primavera, Juric a seguire Kabic e Savva in Torino-Monza

Spettatore d'eccezione per Torino-Monza del campionato Primavera. Sugli spalti del "Valentino Mazzola" c'è Ivan Juric, accorso a Orbassano al rientro dalla trasferta di Napoli per assistere alla gara della Primavera di Giuseppe Scurto. Sfruttando l'occasione del giorno di riposo della prima squadra, Juric ha così modo di osservare in partita Uros Kabic, giocatore arrivato a gennaio come rinforzo per la Prima squadra e oggi alla prima in granata in Primavera, e Zanos Savva, giocatore che Juric sta valutando con attenzione da tempo e spesso aggregato tra i grandi. Savva peraltro è andato in rete sotto gli occhi di Juric per il 2-0 granata e ha mandato in gol Njie per il 3-0 alla mezzora di gioco (qui la cronaca del match). Juric ha seguito la partita al fianco di Emiliano Moretti, collaboratore dell'area tecnica, e Ruggero Ludergnani, responsabile del Settore Giovanile, a dimostrazione anche del fatto che c'è coesione con la componente societaria.